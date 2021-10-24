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التجارة الداخلية ترفع سعر المازوت الصناعي والتجاري

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً يقضي برفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى في جميع أنحاء الجمهوريه العربية السورية ب ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد 

وبحسب القرار فإنه يتوجب على الموزعين الإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع على أن يخضع مخالفوا أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١