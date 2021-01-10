الانتهاء من تأهيل ناعورة الدوالك في موقع باب النهر بحماه

أنهت ورشات دائرة النواعير في مجلس مدينة حماة تأهيل وترميم ناعورة الدوالك في موقع باب النهر قبالة قلعة حماة.



وأشار مدير دائرة النواعير بمجلس المدينة محمد سبع العرب أن أعمال ترميم الناعورة التي يبلغ قطرها 11.5 متراً تضمنت استبدال الوشحات والأعواد والإكليل بالكامل والعتاب والدوائر الداخلية والخارجية منوها إلى أنه تم استخدام أخشاب الحور والصنوبر والكينا والجوز في تبديل القسم الأكبر من الناعورة التي تعرضت أخشابها للاهتراء نتيجة العوامل الجوية لافتاً إلى أن التأهيل تم على أيدي الفنيين والعاملين في دائرة النواعير الذين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال.



وتعد النواعير من المعالم التاريخية والأثرية التي تميزت بها مدينة حماة منذ أقدم العصور، الأمر الذي جعلها وجهة زائري وضيوف المحافظة للتمتع بمشاهدتها.



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