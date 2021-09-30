الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرية بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تدعمها بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي ظهر اليوم بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة نحو 5 كم شمال بلدة تل تمر بالحسكة ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم”.



ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة على القرية عطلت الحياة اليومية لسكانها نتيجة الخوف والهلع بينهم وخاصة الأطفال والنساء.



وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.