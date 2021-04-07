الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح السوري ويخرج 14 شاحنة من الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات النهب المنظم للثروات السورية وأخرجت أول أمس رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق من صومعة تل علو في اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.



وذكرت مصادر محلية لوكالة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بإخراج رتل مؤلف من 14 شاحنة مغلقة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف الحسكة وحسب المصدر توجه الرتل إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.



وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) حيث أخرجت الأربعاء الفائت 12 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية ونقلتها باتجاه شمال العراق.