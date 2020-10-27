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الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز نقاط وجودها اللاشرعي في سورية، حيث أدخلت مساء أمس الإثنين شاحنات محملة بكميات من الأسلحة والعتاد العسكري والمواد اللوجيستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن الاحتلال الأمريكي أدخل يوم أمس قافلة مؤلفة من 40 شاحنة ترافقها 6 مدرعات عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية إلى قاعدته غير الشرعية في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت الوكالة إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لـ “قسد” قامت بقطع الطريق العام وسط مدينة الشدادي لتسهيل مرور رتل الاحتلال الأمريكي.

وفي الخامس من الشهر الجاري أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة من الأسلحة والعتاد العسكري والمواد اللوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية.

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من 58 آلية تضم صهاريج محملة بالنفط وشاحنات مغلقة ترافقها سيارات رباعية الدفع تابعة لميليشيا “قسد”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التوتر في مناطق شرق الفرات السوري بعد إعلان عدد من العشائر السورية عن بدء المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال الأمريكي و”قسد” المدعومة منه بسبب انتهاكاتهم المتواصلة وسرقة النفط السوري.