الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا.. لهذا السبب

يدرس الاتحاد الأوروبي اليوم، تنفيذ التهديد بفرض عقوبات على تركيا، بسبب النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، ليقرر زعماء التكتل ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بمعاقبة أنقرة.



وقال مسؤول كبير في الاتحاد: «ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من تشرين الأول الماضي، وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب»، مضيفاً: «طالبنا بتغيير ولم يتحقق».



بحسب وكالة رويترز، أن الوزراء لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم، وسيتركون ذلك ليوم الخميس المقبل، في قمة مع زعماء الاتحاد الذين طلبوا من تركيا في تشرين الأول الماضي، التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.



يشار إلى أن التوترات هدأت عندما أعادت تركيا سفينة التنقيب عروج ريس إلى موانيها في أواخر تشرين الثاني الماضي.



وحول أسباب العقوبات على تركيا، قال مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن «قضايا عديدة تتعلق في ليبيا وسوريا وروسيا والوضع داخل أنقرة شددت مواقف الاتحاد الأوروبي».



وكشف الاتحاد الأوروبي أن «سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص».



رئيس المجلس الأوروبي"شارل ميشيل" طلب من تركيا الأسبوع الماضي، التوقف عن ممارسة لعبة القط والفأر من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.