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الإمارات ترفض قراراً أصدره البرلمان الأوروبي

رفضت دولة الإمارات قراراً أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان؛ وذكرت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان لها، أن القرار الأوروبي «غير صحيح من الناحية الواقعية».

كما أوردت في البيان أن «لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، وإن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين».

وكان البرلمان الأوروبي دعا الدول الأعضاء فيه إلى مقاطعة معرض «إكسبو 2020» الذي سيقام قريبا في دبي؛ كذلك طلب من الشركات العالمية سحب رعايتها للمعرض، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.