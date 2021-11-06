الإعلان عن قائمة لاعبي منتخبنا الأول بكرة القدم لمباراتي العراق وإيران

يواصل منتخب سورية لكرة القدم بفئة الرجال تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لاستئناف الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.



وكان المدير الفني للمنتخب نزار محروس أعلن القائمة النهائية للاعبي منتخبنا المستدعاة لمباراتي العراق وإيران اللتين ستقامان في الحادي عشر والسادس عشر من الشهر الحالي.



وضمت القائمة كلاً من اللاعبين إبراهيم عالمة وطه موسى وخالد الحجي عثمان وعبد اللطيف نعسان وسعد أحمد وعمرو ميداني وثائر كروما ويوسف محمد ومؤيد الخولي وعمرو جنيات وخالد كردغلي ومحمد صهيوني ومحمد العنز وكامل حميشة وإسراء حموية وأحمد الأشقر واياز عثمان ومحمد عثمان ومحمد ريحانية ومحمود المواس وفهد اليوسف وأوليفر قسكو ومحمد المرمور ومحمد الحلاق وعمر خريبين وعمر السومة ومحمود البحر وعلي بشماني.



وغاب عن القائمة محمد زاهر ميداني لاعتزاله اللعب دوليا وعبد الرحمن ويس وعبد الله جنيات للإصابة وعلاء الدين دالي ومارديك مارديكيان لامتناع ناديهما العربي الكويتي عن إرسالهما إلى بعثة المنتخب في الوقت الحالي لظروف جائحة كورونا.