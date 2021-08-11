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الإعلان عن اجتماع في مصر بين المبعوث الأمريكي إلى ليبيا والمشير خليفة حفتر

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيلتقي في مصر بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأفاد حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا في موقع "فيسبوك" بأن نورلاند يزور القاهرة "يومي 10 و11 أغسطس الجاري للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر".

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا أن السفير نورلاند يواصل، على غرار الاتصالات الاخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسة، "التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وقالت السفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم "حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، وتدعو الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين".

 

 


المصدر: U.S. Embassy Libya