الإرهابيون في إدلب يمنعون الطلاب من الوصول لتقديم امتحاناتهم في حماة

منعت المجموعات الإرهابية الطلاب في مناطق انتشارها بإدلب من التوجه إلى ممر ترنبة-سراقب ليصار إلى نقلهم عبر حافلات إلى مدينة حماة لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.



وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة إدلب المهندس فادي السعدون بتصريح أن محافظة إدلب “أعادت بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي افتتاح ممر ترنبة في ناحية سراقب مع تزويده بكل التجهيزات اللوجستية المطلوبة كالنقاط الطبية وحافلات لنقل الطلاب الداخلين عبره إلى مراكز استضافتهم في الإقامة المؤقتة في مدينة حماة”.



وأشار نائب رئيس مركز التنسيق الروسي إلى “أن الجانب التركي لديه علم بافتتاح الممر الذي تمت إقامته بالتعاون مع الحكومة السورية لإخراج الأهالي والطلاب من مناطق انتشار الإرهابيين إلى مناطق الدولة السورية”.



وكانت الحكومة بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي افتتحت ممر ترنبة-سراقب يوم الخميس الماضي بهدف تسهيل خروج طلاب محافظة إدلب المقيمين ضمن مناطق تسيطر عليها المجموعات الإرهابية ونقلهم إلى مدينة حماة للتقدم للامتحانات التي ستبدأ غداً لطلاب شهادة التعليم الأساسي وبعد غد لطلاب الشهادة الثانوية العامة.