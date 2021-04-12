استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل

استشهد طفل جراء اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال التركي ومسلحي الفصائل التابعين لها في سوريا من جهة وقوات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي من جهة ثانية في محيط مدينة مارع المحتل بريف حلب الشمالي.



ونقلت وكالة “سانا” أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة اندلعت بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وقوات “قسد” من جهة ثانية ما تسبب باستشهاد طفل نتيجة الرصاص العشوائي في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.



ولفتت الوكالة إلى أن الاشتباكات والقصف العشوائي أدت أيضاً إلى تهجير عدد من العائلات وتضرر مساحات من الحقول الزراعية وقنوات الري التي أنشأها المزارعون لري مزروعاتهم.



يذكر أن الاشتباكات المتكررة بين “قسد” وقوات الاحتلال التركي ومسلحي الفصائل التابعين لهم في أرياف حلب والرقة والحسكة تسببت خلال الأشهر الماضية باستشهاد وجرح العشرات من المدنيين ووقوع أضرار كبيرة في ممتلكاتهم والممتلكات العامة.