استخراج سلك معدني من بلعوم رضيع بمشفى الباسل في طرطوس

وصل طفل 8 أشهر إلى شعبة أمراض الأذن والأنف والحنجرة في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ، بقصة ابتلاع (سلك معدني) تلاه غثيان وإقياء لمواد طعامية مع دم بكمية قليلة بعد محاولة استخراج الجسم من قبل الأهل.



أجريت الفحوص الاستقصائية اللازمة وتبين في الصورة البسيطة للعنق وجود ظل لجسم معدني بمستوى البلعوم الحنجري، وقرر الفريق الطبي إجراء تنظير مري تحت التخدير العام لاستخراج الجسم الأجنبي وتم إنقاذ الطفل من اختلاطات قد تكون خطيرة كانثقاب المري وحدوث انتان، وتخرج بحالة عامة جيدة.