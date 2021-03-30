ارتفاع الأسعار في الأسواق دفع المواطنين لشراء السلع من صالات السورية للتجارة

شهدت صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة خلال الفترة الماضية إقبالاً جيداً على الشراء خاصة مع ما شهدته الأسواق من ارتفاع جنوني في الأسعار حيث حافظت المؤسسة على أسعارها لاسيما المواد الغذائية والاستهلاكية منها.



وفي دمشق بين مدير فرع المؤسسة لؤي حسن أن المؤسسة حققت مبيعات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع ما شهدته الأسواق من ارتفاع في الأسعار نظراً لاستمرار المؤسسة بتوفير المواد والسلع المختلفة بأسعار أقل من السوق ومنها الحبوب والمواد الغذائية والمعلبات والمنظفات، إضافة لتدخلها بسعر مادة البطاطا وبيعها بسعر 600 ليرة وهو أقل من السوق بأكثر من 400 ليرة.وبين أن المؤسسة توفر اللحوم الحمراء أيضاً بأسعار أقل من السوق حيث بلغ سعر كيلو لحم العجل هبرة 16.500 ليرة وكيلو لحم مسوف 11.500 ليرة و كيلو لحم غنم هبرة 17.500 ليرة و مسوف 12 ألف ليرة وهي أقل من السوق بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعر اللحوم والخضار والفواكه وفقاً لنشرة أسعار مديرية التجارة الداخلية ومحافظة دمشق.



ونوه إلى أن المؤسسة مستمرة بعرض التقسيط للعاملين في الدولة بمناسبة الاعياد حتى نهاية نيسان القادم كما ان توزيع المواد المقننة مستمر حتى نهاية نيسان القادم عن ثلاثة أشهر شباط وآذار ونيسان.





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