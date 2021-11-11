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اتفاقية بين وزارة الكهرباء وشركات إماراتية

وقعت وزارة الكهرباء اتفاقية تعاون مع تجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

وسيستغرق تنفيذ المشروع 24 شهراً من تاريخ أمر المباشرة، أما بالنسبة لأقسام المشروع فهي 6 أقسام كل قسم منها باستطاعة 50 ميغا واط.

وبخصوص العمر الافتراضي للمحطة فهو 25 سنة، وسيكون الربط مع الشبكة الكهربائية بشكل مباشر على التوتر 230 ك.ف.

ومن المتوقع، أن تنتج المحطة التي تعد صديقة للبيئة، 500 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية سنوياً، وستوفر حوالي 125000 طن فيول سنوياً بقيمة 117 مليار ليرة سورية، وما يقارب 350000 طن من الكربون.