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اتفاق للتعاون الشامل بين إيران والصين

وصل وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، الذي بدأ جولته الآسيوية قبل أيام، مساء أمس الجمعة  إلى طهران، بدعوة رسمية من نظيره الإيراني "محمد جواد ظريف"، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، في زيارة تستمر يومين.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، قال في هذا الإطار إنه ستتصدر جدول أعمال المحادثات بين الجانبين خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية.كما سيوقع وزير الخارجية الصيني مع نظيره محمد جواد ظريف وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين.

وكان ظريف أعلن في 5 تموز 2020 أن التفاوض مع الصين حول اتفاق شراكة استراتيجية "ليس سراً". وكشف قائلاً: "بثقة واقتناع نتفاوض مع الصين بشأن اتفاق استراتيجي لـ25 سنة" يتعلق باستثمارات في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أنه "لا شيء سرياً في المفاوضات الجارية مع بكين، وسيتم إطلاع الأمة عند التوصل إلى اتفاق".