اتصالات حلب توضح ماذا أنجزت هذا العام

أكدّت الشّركة السّوريّة للاتّصالات – فرع حلب أنّها قامت خلال هذا العام بإنجاز العديد من الأعمال، والمتمثّلة بتوسيع شبكة القساطل وغرف التّفتيش الرّئيسيّة والفرعيّة في رقعة السليمانيّة، وإعادة تأهيل شبكات جبرين وحيّان والوضيحي، وبناء مركز اتّصالات خان العسل، والشّبكات الرّئيسيّة والفرعيّة في مركز اتّصالات تل شغيب، ومركز هاتف عندان والشّبكات المتضررة في مركز اتّصلات تل حديا، وتوسيع الشّبكة الرّئيسيّة في مركز هاتف دير حافر، والشّبكة الرّئيسيّة والفرعيّة في مركز اتّصالات تلعرن.



وأضاف فرع اتّصالات حلب أنّه تمّ تمديد كابل ضوئي بسعة /٩٦/ بين مراكز حلب الجديدة - الاتّحاد السّكني - الشّهباء - الأشرفيّة - السّليمانيّة – الواحة، منوّهاً أيضاً إلى أنّه تمّت إعادة تأهيل شبكات رئيسيّة وفرعيّة في مركز هاتف عبطين.



وعن مشروع /FTTH/ بين الفرع أنّه يتم تأمين خدمات الإنترنت عبر تمديد الكبل الضّوئي إلى منزل المشترك بهذه الخدمة، لافتاً إلى أن الشّركة عملت على إعادة تأهيل العديد من الأبنية المتضررة جرّاء الحرب الإرهابيّة، كبناء جبرين والحاضر ومركز الزّربة وجسر الحج والأشرفيّة وتل حديا وتل شغيب والاتّحاد السّكني، وإعادة بناء مركز اتّصالات الحاضر، وإعادة تأهيل الشّبكات الرّئيسيّة والفرعيّة للكوابل المتضررة في مركز هاتف جسر الحج وتمديد كبل ضوئي بين مركزي خان الوزير وجسر الحج.



كما أشار الفرع إلى أنّه منذ بداية العام وحتى بداية الشّهر الحالي بلغ عدد بوّابات الإنترنت /ADSL/ المنفّذة / ٢٩٠٤/، أمّا بخصوص الاشتراكات الهاتفيّة فقد تمّ تركيب /١٢٧٩٦/ خطّاً هاتفيّاً.