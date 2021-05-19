اتحاد السلة السوري يتعاقد مع الروسي تيريخوف مدربا للمنتخب الأول

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة تعاقده مع المدرب الروسي “ميخائيل تيريخوف”، لقيادة منتخب سوريا في النافذة الثالثة والأخيرة، من التصفيات الآسيوية.



وقال الاتحاد في صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” إن :”المدرب الروسي، سيخلف نظيره الأمريكي جوزيف ساليرنو، مدرب منتخبنا السابق، والذي تعذر حصوله على الأوراق المطلوبة لمغادرة كندا والتوجه لمعسكر المنتخب”.



وتابع اتحاد السلة: “يعدّ تيريخوف من المدربين الشبان المعروفين والمشهود بكفاءتهم في الدوري الروسي لكرة السلة، وسبق له تدريب عدة أندية روسية”.



وأضاف الاتحاد: “خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يترجّل تيريخوف عن منصة التتويج مع الفرق التي دربها بالدوري الروسي الممتاز، كما أحرز فريقه عدة ألقاب كأفضل دفاع وهجوم وأداء”.



وشهد التمرين المسائي للمنتخب الثلاثاء في “كازان” الروسية، حضور المدرب ميخائيل تيريخوف للمرة الأولى حيث أشرف على تمرين المنتخب وتحدث مع اللاعبين.



وطالب “تيريخوف” اللاعبين بحسب الاتحاد “بضرورة التركيز خلال اللعب والابتعاد عن لوم بعضهم أو الحديث عن الحكام لأن هذه الأمور ستكون من مهماته”.



وخصّص المدرب الروسي التمرين لتوجيه اللاعبين ودراسة تحركاتهم في الملعب, وفي نهاية الإعداد أشاد بإمكاناتهم ووصفهم بالمقاتلين الأقوياء القادرين على الفوز.



وكان علاء جوخجي رئيس اتحاد السلة قال لتلفزيون الخبر الثلاثاء قبل إعلان التعاقد مع “تيريخوف”:” المدرب القادم يمتلك “سي في” عالي المستوى، ويمتلك شخصية قريبة من القلب، ويناسب الطريقة التي لعبنا فيها سابقا مع المدرب السابق “ساليرنو” وأسلوب لعبه عصري”.



وأوضح جوخجي: “مبدأيا عقد المدرب الجديد سيكون لنهاية النافذة الثالثة من التصفيات، اي حتى تاريخ 14 حزيران، و موضوع عودة المدرب “ساليرنو بحال تاهلنا لكأس آسيا، سابق لأوانه، ولكل حادث حديث”.



يذكر أن منتخب سوريا كان انتصر على السعودية وإيران في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة، فيما خسر لقائين مع إيران وقطر، ليتبقى له مواجهتان في 12 و14 حزيران القادم، مع كل من السعودية وقطر، يضمن انتصاره بهما، تواجده في البطولة القارية رسميا.



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