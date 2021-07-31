إيران: هناك فرص اقتصادية جيدة في سوريا

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن هناك فرصا اقتصادية مناسبة في سوريا.



ونقلت وكالة “إرنا” عن قاليباف، مساء اليوم الجمعة، أن مهمة الوفد الإيراني الذي زار الأراضي السورية، خلال الأيام القليلة الماضية، كانت حل مشاكل شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك فرصا اقتصادية مناسبة تتوفر في سوريا.



وأوضح المسؤول الإيراني فور وصوله اليوم إلى طهران في ختام زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، أن تلك الزيارة كانت مهمة، من حيث التوقيت، كونها جاءت بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، وفوز الرئيس بشار الأسد، فضلا عن الانتصار الذي حققه السوريون على الإرهابيين، المدعومين من “أمريكا والكيان الصهيوني” ـ على حد قوله.



وأشار قاليباف إلى أن أهم ملف بالنسبة إلى الشعب السوري، في الوقت الراهن، هو القضايا الاقتصادية، مشددا على أن هناك فرصا اقتصادية طيبة توفرت لإيران، في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يتوجب على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي عملت في سوريا، سابقا، الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.



وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه في الأشهر القليلة المقبلة سيتم تنفيذ الاتفاق بين بلاده وسوريا وسيتم المصادقة عليه في البرلمانين السوري والإيراني، وهو الاتفاق الذي تم وضعه قبل عام ونصف العام، منوها إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد الإيراني إلى دمشق، سيتم متابعتها من قبل المسؤولين والمعنيين في طهران، فور زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي.