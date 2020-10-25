إنزال أمريكي جديد شرق الفرات.. وقسد تواصل وقف العمل في حقل “كونيكو”

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عملية إنزال جديدة في ريف دير الزور الشرقي، لتعتقل ثلاث أشخاص فيما تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” وقف العمل في “حقل كونيكو” للغاز الطبيعي لليوم الثالث على التوالي دون معرفة الأسباب.



وقالت مصادر أهلية إن ثلاث مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة “الكتف” بمدينة “الشحيل” في ريف دير الزور الشرقي، لتعتقل ثلاث أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لإحدى الخلايا التابعة لتنظيم “داعش”.



ولفتت المصادر إلى أن المروحيات الثلاث عادت لتقلع عقب العملية التي تخللها إطلاق نار باتجاه “حقل العمر” النفطي الذي تتخذ منه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لها في المنطقة، ويضم الحقل واحد من المعتقلات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي والذي تحتجز فيه عدداً كبيراً من عناصر “داعش”، من حملة الجنسيات اﻷجنبية من بينهم قيادات.



من جانب آخر تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” وقف العمل في “حقل كونيكو”، لليوم الثالث على التوالي دون تبيان الأسباب، وكانت قيادة “قسد في مناطق ريف دير الزور الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات، قد عملت قبل يومين على إخلاء الحقل من العمال الذي وظفتهم بهدف تشغيل الحقل منذ أن احتلته قبل نحو ثلاث أعوام.



وتقوم “قسد”، بنقل الغاز الطبيعي إلى إقليم شمال العراق بشكل أساسي، فيما تقوم بنقل كميات إضافية من الغاز إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي الغربي من خلال معبر “عون الدادات”، الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة “منبج”.



محمود عبد اللطيف







