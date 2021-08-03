إليكم توقعات الطقس في شهر آب الجاري

أفادت الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الاثنين، سيكون حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الثلاثاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية والطقس يكون حار وصحو بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطول زخات من المطر على منطقة الجزيرة ويكون سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن درجات الـحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم، لتسجل بالداخل السوري 40 درجة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع لتصبح في دمشق والمناطق الداخلية بحدود 41 درجة، وفي المناطق الشرقية من سوريا تلامس حدود 45 درجة، والساحلية ترتفع لـ 35 درجة مع أجواء رطبة تزيد الشعور بالحـرارة، حسب صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية.



وكانت الصفحة المذكورة قد أوضحت أن “شهر آب لن يكون الأعلى حرارة في تاريخ المنطقة، ومن الممكن أن يكون الأعلى حرارة على إيطاليا واليونان وأجزاء من دول البلقان وتركيا، أما على منطقتنا فتشير النماذج والتوقعات أن شهر آب حول المعدلات بشكل عام ولا شيء قياسي أو نادر”.