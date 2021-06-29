إلقاء القبض على شخص بتهمة الابتزاز

وردت معلومات إلى قسم شرطة المرجة بوجود شخص يقوم بابتزاز أصحاب البسطات والمقاهي وقبض مبالغ مالية منهم وتهديد العاملين بالمقاهي مدعياً أنه عنصر بالأمن الجنائي، والمذكور قام بالنصب والاحتيال على عدة فتيات منهن فتاتين تعملان في أحد مقاهي المدينة الأولى تدعى ( ع. س) أخذ منها جوالها نوع نوكيا ومبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية،والثانية تدعى (ن . ن) أخذ منها مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية وسرق بطاقة شخصية من مواطن أثناء قيامه بايصاله بسيارته العامة، كما سرق حلق ذهبي وخاتمين من فتاة ترتدي عباءة بحجة إدخالها إلى جهاز تفتيش (سكنر) في محلة سوق الخجا،وقام بالنصب والاحتيال على مواطنة تدعى (ص. س) وقبض منها مبلغ مالي وقدره خمس وعشرون مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية بحجة إخراج زوجها من السجن، تمت متابعته وبكمين محكم تمكن قسم شرطة المرجة من إلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (لمك . ح)، ومطلوب بعدة إذاعات بحث، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.



تم مصادرة البطاقة المسروقة التي بحوزته، وأجهزة خليوية، وتبين أنه كان يضع الأموال في حسابه الشخصي بأحد البنوك، وسيتم إحالته إلى القضاء المختص أصولاً .