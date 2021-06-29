لافروف يبحث مع غراندي عودة اللاجئين إلى سورية
مقتل فتاتين في مخيم الهول شرق الحسكة
مشروع قرار جديد حول إيصال المساعدات لسوريا
مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي
الرئيس الأسد يستقبل مسؤول إيراني رفيع المستوى
الاحتلال الأمريكي يدخل رتلين محملين بالمعدات اللوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات
ما سبب الفشل في كبح نشاط تنظيم “الدولة”في البادية السورية؟
وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة
أصوات انفجارات في اللاذقية والسبب؟
جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل
صباغ يؤكد أن الإصرار على عدم الانصات لصوت الشعب السوري جلب الإرهاب والفوضى

إلقاء القبض على شخص بتهمة الابتزاز

إلقاء القبض على شخص بتهمة الابتزاز

وردت معلومات إلى قسم شرطة المرجة بوجود شخص يقوم بابتزاز أصحاب البسطات والمقاهي وقبض مبالغ مالية منهم وتهديد العاملين بالمقاهي مدعياً أنه عنصر بالأمن الجنائي، والمذكور قام بالنصب والاحتيال على عدة فتيات منهن فتاتين تعملان في أحد مقاهي المدينة الأولى تدعى ( ع. س) أخذ منها جوالها نوع نوكيا ومبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية،والثانية تدعى (ن . ن) أخذ منها مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية وسرق بطاقة شخصية من مواطن أثناء قيامه بايصاله بسيارته العامة، كما سرق حلق ذهبي وخاتمين من فتاة ترتدي عباءة بحجة إدخالها إلى جهاز تفتيش (سكنر) في محلة سوق الخجا،وقام بالنصب والاحتيال على مواطنة تدعى (ص. س) وقبض منها مبلغ مالي وقدره خمس وعشرون مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية بحجة إخراج زوجها من السجن، تمت متابعته وبكمين محكم تمكن قسم شرطة المرجة من إلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (لمك . ح)، ومطلوب بعدة إذاعات بحث، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم مصادرة البطاقة المسروقة التي بحوزته، وأجهزة خليوية، وتبين أنه كان يضع الأموال في حسابه الشخصي بأحد البنوك، وسيتم إحالته إلى القضاء المختص أصولاً .