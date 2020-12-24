إلقاء القبض على سارق للمحال التجارية استغل إعاقته في دمشق

وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق حول تعرّض محلاتهم لخلع وكسر الأقفال وسرقة بعض البضائع منها والشروع بسرقة البعض منها، والذي تبين للسارق بأنها خالية من البضائع .



ونتيجة التحريات تمكن قسم شرطة الحميدية من الحصول على صورة لأحد المشتبه بهم بالسرقة وبالتعاون مع المواطنين ألقى القبض عليه أثناء حضوره برفقة صديقه إلى سوق الحميدية يوم الجمعة للاستطلاع عن بعض المحال التي ينوي سرقتها، تبين أنه يدعى (محمد . ع ) وصديقه يدعى (موفق . س) وهما من ذوي الإعاقة (صم وبكم ) والمقبوض عليه الأول من أرباب السوابق بالخلع والكسر منذ العام 1998 وحتى العام 2018 وقد حاول استغلال عدم قدرته على الكلام ظناً منه بعدم قدرة الجهات الشرطية على استجوابه وأخذ الاعتراف منه، حيث تم ضبط إفادته بحضور ذويه ومندوب من جمعية (الصم والبكم) ولدى مواجهته بمقطع فيديو يثبت قيامه بعملية نقل المسروقات والخلع والكسر واستخدامه قطاعة حديد ومفكات خاصة بالسرقة، وأمام هذه الأدلة اعترف بحضور المندوب بسرقه عدة محلات تجارية في سوق الحميدية والشروع بسرقة البعض منها برفقة أشخاص متوارين .





اتخذ الإجراء اللازم بحقهما وسيقدمان إلى القضاء المختص، وما تزال الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على شركائه المتوارين .