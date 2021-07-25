إلقاء القبض على الشاب الذي قتل آخر بسبب بسطة فول

أكد قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم أنه تم بعد منتصف ليل أمس إلقاء القبض على المتهم بقتل الشاب يحيى سليمان برهوم المدعو (خالد -ح) بعد متابعة حثيثة وبحث دائم عنه إثر فراره، مضيفاً إن قسم الشرطة الغربي في مدينة طرطوس يقوم حالياً باستكمال التحقيقات معه لمعرفة ظروف الجريمة تمهيداً لتقديمه موجوداً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.



والمذكور تولد قرية بريف صافيتا وهو المتهم بقتل الشاب يحيى برهوم، تولد كرفس، بطعنه عدة طعنات بسكين إثر خلاف شخصي بينهما مساء أمس حول بسطة على كورنيش طرطوس البحري، وكانت “الوطن” أول من نشر عن هذه الجريمة.