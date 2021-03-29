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إغلاق صالات التعازي والأفراح في طرطوس كإجراء احترازي

قررت لجنة الطوارئ العامة في محافظة طرطوس اليوم إغلاق صالات التعازي والأفراح لمدة 15 يوماً كإجراء احترازي بسبب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة على أن يتم تقييم الوضع بعدها.

وبين أمين عام المحافظة حيدر مرهج  أنه تم التأكيد على الوحدات الشرطية للتدقيق بموضوع ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والطلب إلى الجهات العامة الاستمرار في التعقيم والتباعد المكاني وإلزام المراجعين والموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات مشيراً إلى أنه تم الطلب من رؤساء الوحدات الإدارية تطبيق الغرامات بحق المخالفين أصولاً ومن مديرية السياحة تشديد الرقابة على المنشآت السياحية والعاملين من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفيما يتعلق بدوام المدارس أوضح مرهج أنه تم تفويض مدير التربية ومدير الصحة المدرسية باتخاذ الإجراء المناسب في حينه على ضوء تطور الحالات مؤكداً أن التزايد في عدد الإصابات يحتاج إلى المزيد من الوعي والحيطة والحذر.

وسجلت أمس في طرطوس بحسب إحصاءات وزارة الصحة 18 إصابة.