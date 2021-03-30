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إغلاق شعبة صفية في إحدى مدارس طرطوس بعد إصابة المعلمة بفيروس كورونا .

بناءً على رصد الواقع الصحي في مدارس محافظة طرطوس، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا .

قررت مديرية التربية في محافظة طرطوس، إغلاق شعبة الصف الأول في مدرسة "خالد بن الوليد" الحلقة الأولى قطاع الدريكيش لمدة خمسة أيام بسبب إصابة معلمتها بفيروس كورونا .

وتمنت المديرية في بيان لها، الصحة والسلامة للطلبة والمعلمين، وأكدت على الجميع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على تحقيق بيئة مدرسية صحية .

 



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