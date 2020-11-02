إعلامي كويتي يتهم دول الخليج بتدمير سورية ويدعوهم لإعادة إعمارها

رأى الإعلامي الكويتي، أحمد الجار الله أن دول الخليج هي من اعتدت ودمرت سورية، وتساءل ما الذي يمنع السعودية من إعادة علاقاتها مع سورية بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اندلاع الحرب، داعياً للمساهمة بإعادة إعمار سورية.



وقال الجار الله، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إن “عشر سنوات حرب إرهاب دمرت سورية”، وأضاف: “بصراحة نحن من اعتدينا على الشام مع الحالمين بحكمها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها”.



ودعا الجار الله إلى “العودة إلى سورية، والتكفير عن ذنوبنا بالمساهمة في إعمارها”.



وتساءل الجار الله: “ما الذي يمنع السعودية، وهي عمود الخيمة الخليجية، من إعادة علاقاتها مع الشام؟”.



وفي عام 2017 أثارت عبارة جاءت على لسان وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، وصف فيها سورية بـ”الصيدة”، استهجاناً لدى السوريين، وقال حينها في إشارة إلى الخلاف القطري – السعودي، “صيدة تهاوشنا عليها وفلتت”.



وكان قد كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال تصريح صحفي العام الفائت بأن الأسلحة الأمريكية التي حصل عليها تنظيم “داعش” المصنف إرهابياً على المستوى الدولي، وصلت إليه عن طريق السعودية.