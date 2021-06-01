إطلاق خدمة اليانصيب الوطني الإلكتروني عبر الهاتف الخلوي

أطلقت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خدمة اليانصيب الوطني الإلكتروني “اليانصيب على موبايلك” والتي تتيح للراغبين حجز بطاقة اليانصيب عبر الهاتف الخلوي.



وبينت المؤسسة أن الخدمة متاحة ابتداءً من اليوم ويمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمة اختيار رقم مؤلف من خمس خانات وإرساله إلى الرقم 1440 من أي خط خليوي، موضحةً أن سعر البطاقة 300 ليرة سورية تخصم من البطاقات مسبقة الدفع أو تضاف إلى الفاتورة للأرقام لاحقة الدفع.



ويبلغ عدد البطاقات المخصصة لليانصيب الإلكتروني لكل إصدار مئة ألف بطاقة ومجموع الجوائز 15 مليون ليرة فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 10 ملايين ليرة.



من جهته أكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي أن تفعيل هذه الخدمة عن طريق الهيئة يأتي استكمالاً لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من خلال تخصيص الرقم 1440 لحجز بطاقات اليانصيب عبر كل من شركتي “إم تي إن و سيريتل”