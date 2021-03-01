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إصابة 7 أطفال بجروح في انفجار لغم بحلب

أصيب يوم الإثنين 7 أطفال بجروح متفاوتة الشدة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات المسلحة، بالقرب من المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.

وانفجر "اللغم  بالقرب من المنطقة الصناعية الثانية في الشيخ نجار، أثناء لعب عدة أطفال داخل إحدى الأراضي الزراعية، ما أدى لإصابة 7 منهم بجروح".

وتم نقل كافة الأطفال المصابين إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج، علماً أن إصابات معظمهم بسيطة.

يذكر أن العبوات الناسفة والألغام من مخلفات المسلحين ما زالت تؤرق الأهالي بمختلف المناطق السورية، لا سيما تلك التي كان المسلحون يتعمدون زرعها داخل الأراضي الزراعية قبل تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، مستغلين المساحات الواسعة لتلك الأراضي من أجل إخفاء تلك المتفجرات.

 



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