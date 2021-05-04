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إصابة فلسطينييْن اثنين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى.


هذا وتظاهر سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليها.
ودعا المشاركون إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالي الحي".

ومنحت محكمة إسرائيلية في وقت سابق  عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.