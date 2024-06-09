وزير الدفاع الألماني يتوقع موعد الحرب المقبلة

توقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس موعد الحرب المقبلة، مشيرا إلى أن على بلاده الاستعداد لها مع العام 2029 مطالبا بتحسين القدرة الدفاعية لجيشه وبإصلاح نظام التجنيد الإجباري.

وقال الوزير بيستوريوس في رده على أسئلة النواب في “البوندستاغ” يوم أمس الأربعاء إن الجيش الألماني يجب أن يكون جاهزا “للدفاع” بحلول عام 2029.

وفي خطابه أمام النواب دعى لتحسين القدرة الدفاعية للجيش الألماني مع الحاجة إلى مزيد من الاستثمار فيه وإصلاح نظام التجنيد الإجباري.

وربط الوزير الألماني المهل النهائية التي حددها بنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقال: “لا نملك الحق في إهمال قضية دفاعنا”.

وأضاف: “بحلول عام 2029، يجب أن نكون مستعدين للحرب واتخاذ تدابير الردع لمنع وقوع الأسوأ”. ومن أجل حل هذه المشكلة، حدد بيستوريوس 3 مشاكل رئيسية: “التكنولوجيا والأفراد والمالية”.

كما دعا إلى زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمقدار 6.5 إلى 7 مليار يورو في العام 2025، بالإضافة إلى إقرار زيادة طويلة الأمد في الإنفاق الدفاعي الألماني.

وفي الوقت نفسه، وردا على أسئلة إضافية من النواب، لم يذكر الوزير المبالغ المحددة المطلوبة في السنوات اللاحقة، وفيما يتعلق بإصلاح التجنيد للخدمة العسكرية، وعد الوزير بتقديم مقترحاته قريبا للنظر فيها من قبل البرلمان الألماني.

المصدر: دويتشه فيليه