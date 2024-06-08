صحيفة أمريكية: مصر و قطر هددتا قادة المقاومة في حال عدم الموافقة على “مبادرة بايدن”

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الدوحة والقاهرة هددتا قادة المقاومة بالاعتقال والطرد في حال عدم الموافقة على “مبادرة بايدن”.



وقال مسؤولون مطلعون على محادثات الهدنة، بحسب الصحيفة، أن “الدوحة والقاهرة أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم سيواجهون احتمال الاعتقال، فضلاً عن الطرد وإمكانية تجميد أصولهم إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع “إسرائيل””.



ووجهت هذه التهديدات، وفقاً للصحيفة، بناءً على طلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبحث عن طريقة لإقناع “حماس” للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع الكيان يحتاجه الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية.



ولم تفض تلك التهديدات إلى نتائج حتى الآن، حيث أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الخميس الماضي “أنه لن يوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة واقتراح بايدن غير مقبول كونه لا يضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار”، فيما أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، أنه لا يزال ينتظر تلقي رد رسمي من الحركة.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع حزيران تقديم اقتراح نسبه لكيان الاحتلال عن وقف لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة لا وقف الحرب على 3 مراحل، لكنه لم يلقَ صدى حتى عند حلفائه داخل الكيان.



يشار إلى أن العدوان الصهيوني على غزة منذ 8 تشرين الأول الماضي خلف عشرات ٱلاف الشهداء والجرحى والمُهجرين من المدنين جلهم من النساء والأطفال وسط دعم غربي غير مسبوق وصمت دولي تام.

