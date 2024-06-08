المقاومة العراقية تقصف للعدو الإسرائيلي بواسطة طائرات مسيرة

08-06-2024

المقاومة العراقية تقصف للعدو الإسرائيلي بواسطة طائرات مسيرة

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها فجر اليوم، بواسطة الطيران المسير، هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة في بيان لها استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت عبر الطيران المسير صباح السبت الماضي موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش ايلات بفلسطين المحتلة.

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