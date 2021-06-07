إصابة أربعة أشخاص في حادث سير على اتستراد حمص – طرطوس

أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم الأحد إثر حادث سير عند مفرق قرية ام جامع على اتستراد حمص_طرطوس بريف حمص الغربي.



وفي التفاصيل، بحسب مصدر في شرطة تلكلخ ، فإن الحادث “وقع بعد اصطدام سيارة شاحنة (إنتر) بسيارتين سياحيتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق للدخول إلى القرية وتقديم واجب العزاء فيها”.



وأضاف المصدرأن الشاحنة “كانت محملة بالمازوت وتسير بسرعة كبيرة ما أدى لانقلابها بعد صدمها للسيارتين، حيث تم الحجز على السيارات في قسم مرور تلكلخ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.



وأردف المصدر” تسبب الحادث بأربع إصابات أحدها خطرة حيث قامت فرق الدفاع المدني بنقلها إلى مشفى الرازي بحمص بينما نقلت الاصابات الاخرى الى مشفى تلكلخ الوطني”.