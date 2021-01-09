إشاعات حول تزايد الإصابات في قريتي حصين البحر وزمرين ...وصحة طرطوس ترد

صرح مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار بإشارة إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تزايد الإصابات في قريتي حصين البحر وزمرين،أن هناك انتشار في كافة المناطق بنسب مقبولة في ذروة انتشار الوباء بشكل عام.



وأكد عمار أن في قرية حصين البحر هناك حوالي 20 حالة مشتبهة شفي منها 8 حالات وتوفي 7 وغالبيتهم من كبار السن وتعتبر هذه النسبة طبيعية في قرية عدد سكانها 10 آلاف نسمة ويقوم المركز الصحي بمتابعة كافة الحالات ،والمخالطين من خلال تطبيق الحجر الصحي وتقديم الخدمات الطبية أثناء وخارج الدوام.



وأضاف عمار أن بالنسبة لزمرين عدد الحالات 6 فقط مشتبهة ولايوجد وفيات حتى تاريخه وإن الوضع تحت السيطرة والكوادر الصحية في حالة تأهب واستنفار دائم.