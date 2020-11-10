إسقاط طائرة روسية فوق أرمينيا.. وأذربيجان تعتذر

في ظل الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، على إقليم قره باغ المتنازع عليه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.



إعلان الوزارة جاء في بيان رسمي قالت فيه: «تعرضت يوم 9 نوفمبر في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو مروحية روسية من نوع مي-24 لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة».



وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية «قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان».



وأضاف البيان أن «الحادث أسفر عن مقتل فردين في الطاقم، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة" للمروحية».



وسقطت المروحية في منطقة جبلية بأرمينيا، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، التي أكدت «قيادة القاعدة الـ102 في غومريا تجري تحقيقاً في الحادث لتحديث الطرف الذي أطلق النار».



وعلى ذلك اعترفت أذربيجان بإسقاط الطائرة الروسية، حيث قدمت اعتذاراً رسمي إلى موسكو. معلنةً استعدادها لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية



وأعلنت أذربيجان تحقيق مزيد من التقدم في إقليم قره باغ بعد استعادة مدينة شوشة الاستراتيجية.