إزالة جميع الأكشاك والكولبات في الكراج الجديد بطرطوس

قام مجلس مدينة طرطوس بإزالة وهدم جميع الأكشاك والكولبات بالكامل داخل الكراجات الجديدة في المدينة، بعد انتهاء عقد استثماره، كما أوضحت البلدية.



وقال مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس حسان نديم حسنإنه “بعد أن انتهت مدة عقد استثمار كراج الانطلاق في مدينة طرطوس، قام مجلس المدينة بإعداد برنامج توظيفي للكراج”.



وأضاف أن ذلك جاء “لاستيعاب كافة وسائط النقل العامة من باصات و ميكروباصات على جميع الخطوط الداخلية و الخارجية، وكذلك تكاسي السفريات على الخطوط الخارجية، إضافة إلى تأمين جميع الخدمات اللازمة للمواطنين مرتادي الكراج”.



وأردف حسن أنه “تنفيذاً لهذا البرنامج التوظيفي يقوم مجلس المدينة حالياً، بإزالة الإشغالات الموجودة ضمن الكراج وتأهيل وتحسين واقع الخدمات فيه بأفضل شكل ممكن”.



يذكر أنه خلال العام الماضي 2020، قام مجلس مدينة طرطوس بالتعاون مع شرطة المدينة بحملات إزالة الاشغالات المنتشرة في عدة مناطق بالمدينة، أبرزها كان على الكورنيش البحري حتى منطقة عمريت جنوباً، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة حينها أكثر من 300 ضبط .الخبر