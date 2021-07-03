إخماد حريق بقرية البلوطية بريف بانياس

أخمد عناصر فوج الإطفاء التابع لدائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس بالتعاون مع فوج إطفاء بانياس اليوم حريقاً شب في الأراضي الزراعية بقرية البلوطية بريف بانياس واقتصرت الأضرار على الماديات.



و أتى على مساحة تقدر بـ 6 دونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون داعياً المزارعين إلى تجنب حرق الأعشاب اليابسة التي تتسبب بالحرائق ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



ويمكن للمزارعين الاستفادة من هذه الأعشاب إما كعلف للحيوانات أو طمرها بالتراب حيث يمكن أن تتحول لاحقاً لسماد يفيد التربة بدلاً من حرقها.