إخبار للنيابة اللبنانية ضد جعجع والبيطار بجرم الإرهاب

تقدمت محامية لبنانية بإخبار ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم ارتكاب الإرهاب.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحامية مي الخنساء تقدمت اليوم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد جعجع والبيطار وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويله والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.



وكان سبعة لبنانيين قتلوا يوم الجمعة الماضي وأصيب ستون آخرون بجروح جراء كمين نفذه مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية بحق متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.