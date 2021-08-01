محافظة درعا لسلطة الدولة ريفاً ومدينة أمر بات محسوماً ولا عودة عنه
الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا
عودة جميع عناصر الجيش الذين اختطفوا في درعا إلى مقراتهم سالمين
درعا: نحو إعادة التفاوض على «التسوية»
بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة
دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات

إحصائيات عن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو :

١_عدد الرياضيين : ٢٠٣٨ من ١٩٦دولة


 ٢_عدد المسابقات : ٤٨ مسابقة

٣_أقامة سباق ٤٠٠ مختلط لأول مرة

٤_أقامة سباق ٥٠ كم مشي للرجال لأخر مرة (سيتم استبداله بمسافة ٣٥كم )

٥_ لاعب المشي الاسباني انجل غارسيا يشارك للمرة الثامنة في الالعاب الاولمبية 

٦_لاعبة القرص الفرنسية ميلينا ميشون تشارك للمرة السادسة في الالعاب الاولمبية

٧_احدث الارقام القياسية العالمية ( ٤٠٠ حواجز رجال وسيدات _ رمي كرة حديدية رجال _١٠كم سيدات_٢٠كم مشي )

٨_ روسيا تشارك بأقل عدد لها بتاريخها بسبب العقوبات. سمح بمشاركة ١٠ لاعبين فقط تحت العلم الاولمبي الروسي