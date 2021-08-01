إحصائيات عن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو :
١_عدد الرياضيين : ٢٠٣٨ من ١٩٦دولة
٢_عدد المسابقات : ٤٨ مسابقة
٣_أقامة سباق ٤٠٠ مختلط لأول مرة
٤_أقامة سباق ٥٠ كم مشي للرجال لأخر مرة (سيتم استبداله بمسافة ٣٥كم )
٥_ لاعب المشي الاسباني انجل غارسيا يشارك للمرة الثامنة في الالعاب الاولمبية
٦_لاعبة القرص الفرنسية ميلينا ميشون تشارك للمرة السادسة في الالعاب الاولمبية
٧_احدث الارقام القياسية العالمية ( ٤٠٠ حواجز رجال وسيدات _ رمي كرة حديدية رجال _١٠كم سيدات_٢٠كم مشي )
٨_ روسيا تشارك بأقل عدد لها بتاريخها بسبب العقوبات. سمح بمشاركة ١٠ لاعبين فقط تحت العلم الاولمبي الروسي