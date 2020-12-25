إحالة رئيسي دائرتي البناء وأملاك الدولة ومراقبين اثنين إلى القضاء في حماة

أثارت حملة هدم مخالفات البناء في مشاع النقارنة ردود فعل متباينة في الشارع الحموي رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار أوضح لموقع وزارة الإعلام أن حملة إزالة المخالفات تأتي تنفيذآ للمرسوم /40/ للعام 2012، وقد ارتفعت وتيرتها في الأيام الماضية بسبب مؤازرة آليات الخدمات الفنية والموارد المائية والطرق والجسور.





وأضاف الطيار أن هذه المخالفات تقوم على أراض زراعية وهي بدون ترخيص وقد بلغ عدد المخالفات التي تم تنظيم ضبوط لها وإحالتها إلى القضاء /510/ ضبط خلال العام الحالي ، كما تم تنفيذ قرارات الهدم ب /400/ مخالفه منها بشكل فعلي ، وهي في معظمها مبان غير مأهولة فيما تم التريث بهدم المباني المأهولة جزئيآ أو كليآ .



وبين الطيار أن عدد مراقبي البناء فقط ستة مراقبين ويقومون بأعمال الرقابه على /44/ حي في المدينه إضافه إلى أحياء المشاعات ،مشيراً إلى توقيف رئيس دائرة البناء ورئيس دائرة أملاك الدوله ومراقبين إثنين .





كما أشار الطيار إلى وجود لجنة مختصة تتبع مجلس المدينة هدفها تقديم الاقتراحات لتبسيط إجراءات منح رخص البناء مما سيسهل عملية البناء..