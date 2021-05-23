أول مركبة فضائية صينية تهبط على سطح المريخ

كشفت إدارة الفضاء الصينية، أمس السبت، عن أول مركبة فضائية صينية على المريخ انزلقت من منصة هبوطها وهي تتجول الآن على سطح الكوكب الأحمر.



وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية لامست تربة المريخ في الساعة 10:40 صباح السبت، بتوقيت بيكين (02:40 بتوقيت غرينتش).



وكانت المركبة الفضائية “تيانوين -1” غير المأهولة هبطت على سطح المريخ، السبت الماضي، لتصبح الصين ثاني دولة تهبط على المريخ بعد الولايات المتحدة، كما نشرت الصين، الأربعاء، الصور الأولى التي التقطتها مركبتها الفضائية الجوالة “زورونغ” للمريخ.



وأجريت عربة “زورونغ” الجوالة، التي سميت بذلك تيمناً بـ”إله النار الصيني”، اختبارات تشخيصية لعدة أيام قبل أن تبدأ استكشافها، ومن المتوقع أن يتم نشرها لمدة 90 يوما للبحث عن أدلة على الحياة ودراسة سطح الكوكب ومناخه.



وتمثل “تيانوين -1” أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ بعدما فشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج الصين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.



يذكر أن الصين أصبحت عام 2019 أول دولة تهبط بمسبار فضائي على الجانب البعيد من القمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً، وفي كانون الأول الفائت جلبت صخورا من القمر إلى الأرض لأول مرة منذ السبعينيات.