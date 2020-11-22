أول تعليق إيراني على الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من “فيلق القدس” خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”، إن تواجد إيران في سوريا (استشاري)، وأن من يريد الإخلال به سيتلقى ردّا حازما، وفق قوله.



وأضاف زادة “لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وأن إسرائيل تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات”.



وكان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الفائت، قد قال إنه شن غارات على مواقع تابعة لـ”فيلق القدس” الإيراني وقوات الجيش السوري في سوريا، والتي أسفرت وفقاً لوكالة الأنباء (سانا) عن استشهاد 3 ضباط سوريين.



واستهدف الغارات حينها مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية إضافة إلى بطاريات أرض-جو، بحسب ما زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.



وكالات