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أول اتصال بين وزيري خارجية تركيا والإمارات منذ سنوات

أجرى وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" ونظيره الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان"، اتصالاً هاتفياً هو الأول بينهما منذ سنوات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن جاويش أوغلو وعبد الله بن زايد تبادلا التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا الاتصال هو الأول بين وزيري خارجية تركيا والإمارات، منذ فبراير 2017.

ويأتي هذا الاتصال بعد إعلان أنقرة، مطلع الشهر الجاري، تعيين توغاي تونجر سفيراً جديداً لها في الإمارات، خلفاً للسفير السابق جان ديزدار.

وكان وزير الدولة الإماراتي السابق أنور قرقاش قال عقب المصالحة الخليجية إنه لا يوجد عداء بين أبوظبي وأنقرة، وإنما يوجد خلاف بشأن بعض الممارسات، واصفاً تركيا بأكبر شريك تجاري لبلاده.

وفي يناير الماضي، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن "الإمارات بعثت إشارات إيجابية على الرغبة في تصحيح العلاقات"، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في رؤية أشياء ملموسة.