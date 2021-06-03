أكثر من 25 مبادرة أهلية لنقل طلاب الشهادتين مجاناً إلى امتحاناتهم في السويداء

تشهد مختلف مناطق محافظة السويداء مبادرات أهلية لنقل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من قراهم وبلداتهم إلى المراكز الامتحانية في مدن المحافظة بشكل مجاني.



وأوضحت “سانا”، أن “مبادرات نقل الطلاب تشارك في دعمها العديد من الجمعيات الخيرية والفعاليات الأهلية، ويتجاوز عددها 25 مبادرة”.



وتأتي المبادرة وفقاً للقائمين عليها “بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي وتأمين نقل للطلاب بشكل ميسر ومريح دون أي تأخير ودعم العملية التعليمية”.



وأوضح رئيس الجمعية الخيرية في بلدة الغارية ناظم حمزة، أن “المبادرة تقام للسنة الثالثة على التوالي وتشمل خلال العام الحالي 150 طالبا يتم نقلهم عبر 6 باصات إلى بلدة القريا التي تبعد عن البلدة 23 كيلومترا إضافة إلى تخصيص سرفيس للنقل لمدينة السويداء”.



وذكر رئيس المجلس البلدي في قرية “المجيمر” ثائر الأطرش، أن “مبادرة نقل الطلاب بالقرية تمول من قبل الجمعية الخيرية وصندوق الشباب الخيري عبر تخصيص 4 حافلات للنقل ذهاباً وإياباً لمدينة السويداء لطلاب الشهادتين البالغ عددهم 122 طالباً”.



وشرح رئيس جمعية بلدة سليم الخيرية وجيه أبو عساف أن “المبادرة تنفذ بالبلدة للعام الثاني على التوالي ولا تقتصر على فترة الامتحانات إنما تتضمن نقل الطلاب مجاناً على مدار العام الدراسي من سليم إلى مدارس مدينة السويداء”.



تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تشمل قرى وبلدات أخرى في السويداء، وتتضمن أيضاً نقل طلاب المرحلة الجامعية إلى كلياتهم وامتحاناتهم.