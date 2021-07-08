أكثر من 229 ألف خدمة طبية في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني

قدمت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي 229023 خدمة طبية وعلاجية مختلفة للمرضى والمراجعين.



وتضمنت الخدمات المقدمة 1852 عملية جراحية و71874 خدمة إسعافية إلى جانب تقديم خدمات لتفتيت الحصى والمعالجات الفيزيائية وتصوير الأشعة والطبقي المحوري.



وبين أن عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال الفترة المذكورة بلغ 12795 مواطناً تلقوا خدمات طبية منوعة كالعينية والداخلية والعظمية والعصبية والأذنية موضحاً أنه تم أيضاً إجراء 3 عمليات جراحية لمرضى كورونا هي ولادة لسيدة مصابة بالفيروس وعمليتان جراحيتان إسعافيتان لرجلين.