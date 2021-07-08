دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب
تحرير خمسة مختطفين من سجون المجموعات الإرهابية في منطقة الباب بريف حلب
إصابة طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة الشرقي

أكثر من 229 ألف خدمة طبية في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني

قدمت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي 229023 خدمة طبية وعلاجية مختلفة للمرضى والمراجعين.

وتضمنت الخدمات المقدمة  1852 عملية جراحية و71874 خدمة إسعافية إلى جانب تقديم خدمات لتفتيت الحصى والمعالجات الفيزيائية وتصوير الأشعة والطبقي المحوري.

وبين أن عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال الفترة المذكورة بلغ 12795 مواطناً تلقوا خدمات طبية منوعة كالعينية والداخلية والعظمية والعصبية والأذنية موضحاً أنه تم أيضاً إجراء 3 عمليات جراحية لمرضى كورونا هي ولادة لسيدة مصابة بالفيروس وعمليتان جراحيتان إسعافيتان لرجلين.