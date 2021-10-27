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أكثر من 2.2 مليار ليرة قيمة مبيعات أعلاف السويداء خلال 9 أشهر

بين مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء المهندس وائل الشوفي أن كمية المبيعات المتحققة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت نحو 4200 طن من مختلف المواد العلفية تجاوزت قيمتها 2 مليار و258 مليون ليرة.

وأشار الشوفي أن المبيعات كانت في غالبيتها من مادة النخالة إضافة لمادة الجاهز حلوب عبر مراكز فرع المؤسسة في شهبا والمشنف ونبع عرى وذلك استنادا للجداول الإحصائية المعتمدة بأعداد الثروة الحيوانية من قبل مديرية الزراعة بالمحافظة.

ولفت الشوفي إلى مواصلة العمل حاليا بدورة علفية مخصصة للأغنام والماعز وتستمر لنهاية العام الحالي إضافة لدورة علفية مخصصة للأبقار لغاية نهاية الشهر الجاري.

وكان فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء باع خلال العام الماضي كمية 10744 طنا من المواد العلفية.