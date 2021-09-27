أكثر من عشرين ضبط تمويني في حماه بينها بيع مواد فاسدة بالديدان

أعلنت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بحماة اليوم عن ضبط دورياتها مواد فاسدة تحوي ديداناً حية في محل تجاري بالمدينة.



ووفقا ل"الوطن أون لاين" نظمت ضبطاً بحق صاحب المحل “غ.الحاج حامد “، والمواد هي: برغل وفريكة وشوكولا سائلة، وتم إتلافها أصولاً.



وكما نظمت الدوريات اليوم نحو 22 ضبطاً منها 5 ضبوط بحق مخبزي “ضاحية أبي الفداء وذي قار” في حماة بمخالفة إنتاج وتوزيع ربطات خبز ناقصة الوزن، ومخابز “الخندق وبركة الجراص وعناب ” بالغاب، بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وأيضاً ضبطان بمخالفة الامتناع عن بيع الخبز التمويني، وعن تأدية خدمة النقل.



إضافة إلى 5 ضبوط بمخالفة عدم حيازة فواتير لمواد غذائية وخضار وفواكه.



ونظمت الحماية أيضا 4 ضبوط لعدم الإعلان عن أسعار الألبسة والدهانات والإكسسوارات. و5 ضبوط لعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات النقل.