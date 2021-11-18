تنتشر العديد من الشواطئ السياحية في أنحاء الدول، حيث يتوافد إليها السياح لقضاء وقتاً ممتعاً فيها والاستمتاع بالراحة والهدوء والاستجمام. في الآتي، أفضل 8 شواطئ لعام 2021 لتكون الخيار الأمثل للسياح حتى نهاية العام، للاستمتاع بمناظر خلابة بين الطبيعة على الأرض ومياه البحار والمحيطات الشفافة.

وايت هافن



يقع شاطئ وايت هافن في جزيرة وايت ساندي التي اكتشفها جيمس كوك في عام 1770، في قلب الحاجز المرجاني العظيم قبالة ساحل كوينزلاند في أستراليا، ويتميز هذا الشاطئ برماله البيضاء النقية. ويمكن الوصول إلى الجزيرة عن طريق القوارب القابعة في الموانئ السياحية أو عبر الطريق البري الرئيسي لشاطئ إيرلي وميناء شوت.



سانتا ماريا



يقع شاطئ سانتا ماريا في أرخبيل سانتا ماريا، شمال مقاطعة فيلا كلارا الوسطى، وهي منطقة منتجعات سياحية كوبية تشمل 12900 غرفة، إضافة إلى 844 مسكناً سياحياً وسط الطبيعة الخلابة. ويتميز هذا الشاطئ بالرمال البيضاء الناعمة والمياه شديدة النقاء، ويبلغ عرضه كيلومترين تقريباً فيما يصل طوله إلى 13 كيلومتراً.



جريس باي



يعتبر شاطئ جريس باي واحداً من أفضل الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي، حيث يمتد خليج جريس لأكثر من 8 كيلومترات، وعلى طول هذا الشريط الرائع من الساحل، تجتمع الرمال الناعمة مع المياه الكريستالية التي يظللها اللون الأزرق، كما تنتشر الشعاب المرجانية الخلابة.



سانت بيت



يقع شاطئ سانت بيت وسط غرب ولاية فلوريدا الامريكية على الخليج، وهو من شواطئ الرمال الناعمة، ومياهه النقية . ومن أهم مميزات هذا المكان وفرة الرمال السكرية الناعمة به، التي تعتبر من ابرز عوامل الجذب الأساسية التي تدفع بالزائرين للذهاب إلى هذا الشاطئ. من مختلف الولايات والمدن الامريكية، ومن مختلف دول العالم .



بايا دوس



يعتبر هذا الشاطئ الواقع في منطقة برايا دا بيبا في البرازيل، من الشواطئ التي تتميز بجمال خاص بسبب تواجد مجموعة كبيرة من الدلافين فيه، مما يجعل الوقت الذي يقضيه الزائر هناك مليئاً بالبهجة والمرح، حيث يحب معظم الناس مشاهدة عروض الدلافين اللطيفة.



فيروز باي



يقع شاطئ فيروز باي ضمن متنزه كيب رينج الوطني غرب أستراليا، على بعد 60 كيلومتر جنوب مدينة اكسماوث، ويتميز بلون مياهه الفيروزية ورماله البيضاء الناعمة. ويمكن لمحبي متعة الغوص رؤية الشعاب المرجانية الجميلة بسهولة بمجرد البدء في الغوص.



إيجل بيتش



يتميز شاطئ إيجل بيتش الواقع في منطقة الكاريبي الحالمة، برماله البيضاء ومياهه الفيروزية، النقية ، ويتردد عليه محبو الرياضات البحرية. بشكل دائم من مختلف بلدان العالم.



سبيادجيا دي كونيلي



يقع شاطئ سبيادجيا دي كونيلي على جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا، وتحديدا بين تونس ومالطة، وهو واحد من شواطئ الجزيرة الخلابة، التي تمتاز برمالها الناعمة ومنتجعاتها السياحية التي يتهافت السائحون عليها من جميع أنحاء العالم.



وتبلغ مساحة هذه الجزيرة 21 كيلومتر مربع، وتقع في البحر المتوسط بين مالطة وتونس على بعد 170 كيلومتر جنوب غرب جزيرة صقلية، وإدارياً تتبع إيطاليا.