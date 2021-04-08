أسلحة روسية متطورة لاختراق الجدران والمركبات في سورية

تداول نشطاء الأربعاء 7 نيسان /أبريل، مشاهد نشر العسكريين الروس أسلحة روسية متطورة على جبهات القتال الى جانب الجيش السوري.



وأظهرت مشاهد استخدام قناصة العسكريين الروس بنادق قنص من نوع ASVK من عيار 21.7 على جبهات القتال بما فيها البادية السورية، والتي تتيح اختراق الجدران السميكة والمركبات والمدرعات الخفيفة.



ووصفت قناصة ASVK بحسب خبراء الأسلحة، بأنها السلاح الأكثر فتكاً في المعارك بالإضافة إلى خفة وزنها التي تصل لنحو 10 كيلو جرام.



وبحسب مصادر إعلامية، سبق للعسكريين استخدام طراز القناصة في الشيشان وفي أوكرانيا ومثلها في سورية، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم اختبار أكثر من 300 صنف من الأسلحة الروسية في سورية منذ التدخل العسكري بالعام 2015.





وكالات