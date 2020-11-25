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أردوغان يدعو بوتين لتطبيق تجربة "قره باغ" في سوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل في سوريا، على غرار اتفاق إقليم "قره باغ" بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقال أردوغان حسب بيان الرئاسة إنّ إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة أسوة باتفاق "قره باغ"، الذي أبرم بين أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيّة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، أمس الثلاثاء، بين "أردوغان" و"بوتين" بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم "قره باغ"، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتعدّ هذه الدعوة هي الثانية مِن نوعها منذ توقيع اتفاق "قره باغ"، إذ دعا "أردوغان"، في العاشر مِن شهر تشرين الثاني الجاري "اليوم التالي للاتفاق"، إلى التوصّل لـ صيغة حل في سوريا.